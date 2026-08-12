Impulsan inserción laboral de mujeres cuidadoras a través del programa Conecta

En Chile se calcula que hay más de 1 millón de personas que realizan labores de cuidado, y de ellas se estima que un 85% son mujeres. Situación que muchas veces significa no participar en el mundo laboral.
“Sabemos que existe un tremendo problema de cesantía femenina, el desempleo mujer no repunta, y una de las razones de eso es que muchas veces las mujeres tienen roles de cuidado que les hacen imposible buscar trabajo como tradicionalmente lo conocemos”, explicó Bárbara Veyl, gerenta de Vinculación del Organismo Técnico Intermedio para Capacitación (OTIC) de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Y es por esa razón que ECR Capacitación, en conjunto con la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, creó el programa Conecta, buscando desarrollar habilidades laborales que sean compatibles con las tareas de cuidado.
“Acá hay una tremenda oportunidad de dar un salto y de impactar, y hay un grupo muy, muy grande de cuidadoras en nuestro país, muy, muy abandonadas, que no solo tienen una brecha en las habilidades, sino que, pos habilidades y pos conseguir este objetivo y graduarse en este caso de este programa, necesitábamos hacer el link con la empleabilidad”, detalló Carolina Waissbluth, gerente comercial de ECR Capacitación.
Por su parte, Mauricio Goldminc, CEO de ECR Group, señaló que “nos movilizó más el propósito que otra cosa, el propósito de entender que teníamos la capacidad de generar un impacto muy positivo en un grupo de personas y desde ahí echamos a correr este tren que no va a parar”.
El curso se dictó de manera online y contó con 40 horas de formación, y sus estudiantes, hoy graduadas, fueron 41 vecinas de la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
“Nos hizo entender que sí podíamos hacer más cosas, que ya no solo podíamos pensar en el cuidado, sino que podíamos aportar dentro del hogar. Y eso fue precioso, bonita la experiencia”, relató Carolina Palta, graduada del programa Conecta.
Claudio Ibáñez, director de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, destacó el potencial de la iniciativa: “Entonces este es un camino que recién se inicia, que tiene que ser replicable a escala nacional. Yo creo que ahí el trabajo conjunto y colaborativo entre el sector privado y el sector público van a ser fundamentales”.
Se trata de un trabajo en conjunto entre la entidad pública y la privada para dar un nuevo impulso a mujeres cuidadoras utilizando la tecnología a su favor.
Al respecto, el CEO de ECR Group agregó que buscan “no necesariamente cambiarle la vida a alguien, pero no tenemos duda que, a lo menos, generamos un impacto para una mejor calidad de vida a mujeres que cumplen un rol en sus casas que es difícil imaginar el nivel de esfuerzo y de sacrificio que tienen, y nosotros poder aportar un pequeño granito de arena en esa línea, nos llena el corazón, nos llena de satisfacción”.
Es un curso que ya dio término y con 41 mujeres listas para buscar nuevas oportunidades laborales, las primeras de un programa que seguirá vigente con una nueva generación de cuidadoras listas para enfrentar nuevos desafíos.
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