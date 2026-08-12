Terremoto en Colombia: Gobierno confirma al menos 239 muertos y 3.755 heridos

(EFE) – Al menos 239 personas perdieron la vida y 3.755 sufrieron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes, según datos divulgados este miércoles por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El potente sismo, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), situado en la región del Pacífico, deja además 287 personas desaparecidas hasta el momento y a 24.324 familias afectadas, según datos disponibles 48 horas después del terremoto.

Un total de 403 municipios, pertenecientes a 14 de los 32 departamentos colombianos, sufrieron de alguna manera los efectos del terremoto, aunque los mayores daños y el número de víctimas más elevados se concentran en el centro y el suroeste del país.

Además del Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, la devastación es grave en el Valle del Cauca y Risaralda, cuyas capitales, Cali y Pereira, respectivamente, sufrieron la mayor cantidad de víctimas mortales reportadas por el momento.

Este miércoles, el Instituto de Medicina Legal (IML) informó que ha recibido 202 cuerpos de víctimas del terremoto, de los cuales ya identificó a 121 para la entrega a sus familiares.

Los cuerpos rescatados son “provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 121 víctimas, entre las que se encuentran cinco menores de edad”, señaló el IML en un comunicado.

La información de la UNGRD agrega que el terremoto, el más fuerte sufrido por el país en este siglo, deja un balance parcial de 9.215 viviendas destruidas, otras 45.457 averiadas y 140 edificios colapsados en cuyas ruinas miles de rescatistas y voluntarios buscan a personas atrapadas.

El sismo también afectó 188 hospitales o centros de salud, así como 1.667 escuelas o colegios y 43 acueductos, mientras que dos aeropuertos sufrieron graves daños.