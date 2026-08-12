Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro chino que transformó la economía del país y lo llevó a la OMC

(CNN) – Zhu Rongji, el ex primer ministro chino que encabezó las reformas económicas más profundas de la historia reciente del país, murió este miércoles en Pekín a los 97 años, según informó la agencia estatal Xinhua. Le sobreviven su esposa y sus dos hijos.

Primer ministro entre 1998 y 2003, Zhu condujo la transición de China desde una economía de planificación central hacia un modelo más abierto y orientado al mercado. Bajo su liderazgo, el país redujo masivamente la pobreza, expandió su clase media y atrajo inversión extranjera a gran escala. Su logro más recordado en el plano internacional fue la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001, un paso que abrió el país al comercio global y sentó las bases de su explosivo crecimiento posterior.

Un tecnócrata implacable con fama de incorruptible

Zhu se ganó el apodo de “primer ministro de mano de hierro” por su pragmatismo, su combate a la corrupción y su disposición a ejecutar reformas impopulares. Entre ellas, la reestructuración del sector estatal que resultó en el despido de unos 40 millones de trabajadores. Su lengua afilada y su carácter directo también le granjearon apoyo popular. “No importa si hay un campo minado o un abismo frente a mí, avanzaré sin dudar”, declaró en su primera conferencia de prensa como premier en 1998.

Una carrera marcada por la purga y la rehabilitación

Nacido en Hunan, Zhu estudió ingeniería eléctrica en la Universidad Tsinghua. Su carrera temprana sufrió dos interrupciones políticas durante la era de Mao Zedong, pero fue rehabilitado tras la muerte del líder y ascendió hasta convertirse en alcalde de Shanghái en 1988. El secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger lo describió como “una mente penetrante que enfrentó uno de los programas de reforma más significativos de la historia moderna”.