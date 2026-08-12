Morrissey y Johnny Marr colaboraron en un nuevo sencillo de The Smiths para un cofre limitado de Rough Trade

Morrissey y Johnny Marr trabajaron juntos en un nuevo lanzamiento de The Smiths como parte del cofre “Rough Trade 45s: Volume 2”, que el legendario sello independiente londinense publicará el 30 de octubre. El sencillo presenta ‘The Headmaster Ritual’ en la cara A y ‘I Want The One I Can’t Have’ en la cara B, ambas del álbum “Meat Is Murder” de 1985, pero que nunca antes se lanzaron como sencillo en Rough Trade.

Según reportó NME, ambos exintegrantes de la banda solicitaron las dos pistas para el lanzamiento. Morrissey también supervisó la creación de la nueva portada, eligiendo una imagen de 1939 del actor estadounidense Billy Halop, en línea con la tradición de The Smiths de usar figuras de la cultura popular en su obra visual.

Notas, fotografías y escritos de peso

Morrissey y Marr contribuyeron con textos para la funda del sencillo, que también incluirá escritos de Elvis Costello, Stewart Lee, Jonathan Richman y Robert Forster de The Go-Betweens, entre otros. El cofre contará además con una entrevista a los codirectores de Rough Trade, Geoff Travis y Jeannette Lee, y fotografías de Anton Corbijn.

Un cofre de solo 1.000 copias

Además del sencillo de The Smiths, el cofre reunirá temas de The Fall, Scritti Politti, Robert Wyatt, Aztec Camera, Mazzy Star, The Sundays, Jonathan Richman y The Go-Betweens. Rough Trade lanzó el debut de The Smiths, ‘Hand In Glove’, en 1983, y publicó sus cuatro álbumes de estudio antes de que la banda se separara en 1987.