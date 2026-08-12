Chile celebra 20 años del TLC con China con un intercambio comercial que promedió un crecimiento anual de 7,7% entre 2020 y 2025

(EFE) – El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna encabezó este miércoles un encuentro empresarial para conmemorar los 20 años del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y China, instancia en la que destacó que el acuerdo “ha proporcionado un marco jurídico estable y predecible que permitió un crecimiento sustancial del comercio” y consolidó a China como el principal socio comercial del país.

Según datos de la Cancillería, el intercambio económico entre ambos países promedió un crecimiento anual de 7,7% entre 2020 y 2025, con un total de 65.332 millones de dólares y un superávit comercial superior a los 14.300 millones de dólares.

Chile, pionero en América Latina con China

Pérez Mackenna repasó los hitos que marcaron la relación bilateral: Chile fue el primer país de América del Sur en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, el primero en Latinoamérica en apoyar su ingreso a la OMC, el primero en reconocer su estatus de economía de mercado y, en 2005, el primer país fuera del Sudeste Asiático en firmar un TLC con China.

Una relación que debe profundizarse

El secretario de Estado también trazó una hoja de ruta para la próxima etapa: “Si los primeros 55 años de nuestra relación estuvieron marcados por una extraordinaria expansión de los vínculos económicos, la próxima década debe estar marcada por la profundización y diversificación”.

El seminario “Chile-China: mirando la próxima década”, organizado por SOFOFA, también contó con la participación del embajador chino en Chile, Niu Qingbao; el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle; y la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro.