Investigación de Fiscalía y PDI desbarató organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas: Hay 10 detenidos

Una investigación liderada por la Fiscalía SAC de San Antonio y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desbaratar una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas.

Durante el proceso investigativo, que estuvo a cargo de la Brigada Antinarcóticos Valparaíso de la PDI, se incautaron 400 kilos de clorhidrato de cocaína, que podría haber alcanzado un valor de alrededor de 126 millones de dólares australianos, equivalentes a más de $78 mil millones chilenos.

En el operativo se logró la detención de 10 imputados de México, Colombia y Chile. Debido a la coordinación interagencial nacional e internacional, se identificó la ruta del tráfico, interceptando cargamentos y recopilando evidencia clave para evitar el envío de droga desde el Puerto de San Antonio.

Según información de la PDI, la organización utilizaba Chile como plataforma para el abastecimiento de mercados internacionales a través de la vía marítima.

La acción contó con el apoyo de la Policía Marítima de la Armada de Chile, el Servicio Nacional de Aduanas, la Australian Border Force (ABF) de Australia y la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos.

El fiscal José Uribe detalló que los 10 arrestados prestaban servicios a carteles internacionales para el tránsito de drogas y el ingreso vía marítima, “particularmente a Oceanía, de drogas tales como cocaína, ketamina, entre otras. Estamos muy conformes con este procedimiento y logramos desbaratar una importante organización criminal al respecto”.

Por su parte, la comisaria Paulina González, jefa de la Brigada Antinarcóticos (Briant) Valparaíso, señaló que “nos encontramos frente a una organización criminal de carácter internacional, que estaba compuesta por ciudadanos de distintas nacionalidades”.

“Lo que ellos querían era exportar esta droga a distintos países. Se detectó y se localizó en Santiago de Chile el centro de acopio de esta organización criminal, logrando la incautación de alrededor de 360 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza. Además, en la misma investigación, se logró desbaratar un laboratorio clandestino con la finalidad de lograr el abultamiento de las sustancias que esta organización criminal ya mantenía en Chile”, añadió.

González indicó que las importaciones de la droga provenían de países como Estados Unidos, Reino Unido y también Países Bajos.