Chile y Marruecos avanzan hacia un acuerdo comercial que sería el primero con un país africano

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) informó este miércoles de su estrategia de diversificación de mercados con la mirada puesta en Marruecos como una eventual puerta de entrada al continente africano, el único con el que Chile no tiene acuerdos comerciales vigentes.

El paso más reciente en esa agenda fue la firma de un protocolo en materia de cuarentena, sanidad vegetal y animal entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de los Productos Alimentarios de Marruecos (ONSSA).

Un eventual acuerdo sería el primero de Chile con un país africano

Este acuerdo sanitario se suma a una declaración conjunta que ambos países firmaron en junio de este año, cuando la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, viajó a Rabat y suscribió el documento junto al secretario de Estado de Comercio Exterior de Marruecos, Omar Hejira.

Esa declaración estableció la voluntad de ambos países de iniciar conversaciones y explorar las condiciones para avanzar hacia un acuerdo comercial formal. De concretarse, sería el primer acuerdo comercial de Chile con un país africano, y a su vez el primero de Marruecos con una economía latinoamericana.

“Ese es justamente el camino que estamos abriendo. Un primer paso para el sector agrícola nacional, que es el que más se complementa con la demanda marroquí, fue la firma de este protocolo sanitario. A eso se suma el inicio de conversaciones para un eventual acuerdo comercial, que sería el hito más relevante de la historia en nuestra relación bilateral”, destacó la subsecretaria Estévez.

Marruecos como plataforma hacia el continente africano

El interés de Chile por Marruecos no se explica solo por el tamaño de su mercado interno, de casi 40 millones de habitantes y con perspectivas de crecimiento estimadas entre 4% y 5% para los próximos años.

Marruecos también puede desempeñar un papel estratégico como puerta de entrada al continente africano, gracias a su ubicación geográfica y su conectividad logística.

El país es el tercer mayor importador de África, y cuenta con el puerto Tánger Med, el de mayor tamaño del continente, con conexiones a más de 180 puertos, lo que lo consolida como una plataforma para proyectar productos chilenos hacia otros mercados africanos y mediterráneos.

“Chile lleva décadas potenciando su comercio exterior, lo que nos ha llevado a tener actualmente la red de acuerdos comerciales más grande del mundo. Pero en ese camino, por distintas razones, no se ha puesto a África en el foco. Hoy, este continente muestra un dinamismo con mercados prometedores en los que vale la pena comenzar a explorar oportunidades, y para eso Marruecos también nos sirve como puerta de entrada”, agregó Estévez.

Intercambio comercial crece 25% anual pero los agroalimentos chilenos apenas alcanzan el 0,2% de las importaciones marroquíes

El intercambio comercial entre Chile y Marruecos viene creciendo a un ritmo de 25% en promedio en los últimos cinco años, alcanzando los US$ 80,3 millones en 2025.

Sin embargo, los agroalimentos chilenos representan todavía solo el 0,2% de las importaciones marroquíes, ubicándose en el puesto 45 del ranking, muy por debajo de países como Brasil, Francia, España, Estados Unidos y Argentina, lo que evidencia el espacio disponible para ampliar la presencia de productos chilenos en ese mercado.

Según cifras del International Trade Centre (ITC), las exportaciones chilenas a Marruecos podrían aumentar en aproximadamente US$ 48 millones hacia 2030, de los cuales más del 40% correspondería a productos agrícolas, si ambos países avanzan en medidas que favorezcan el intercambio, como acuerdos comerciales, mejores condiciones de acceso y el cumplimiento de requisitos técnicos y sanitarios.

Entre los productos chilenos con mayores posibilidades de crecimiento ante una mejora en las condiciones de acceso están las nueces, los kiwis, las manzanas, las paltas, las peras, las cerezas, las uvas, las pasas, las ciruelas deshidratadas, los berries congelados, las almendras, los duraznos, los nectarines y los higos.

ProChile realizó su primera rueda de negocios en el norte de África

La agenda de acercamiento bilateral incluyó además un componente de promoción comercial.

Durante la misma gira de junio, ProChile organizó en Rabat su primera rueda de negocios en el norte de África, que reunió a 16 empresas chilenas exportadoras de agroalimentos, vinos y productos del mar con más de 30 importadores de Marruecos, África, Europa y Medio Oriente, en una instancia que contempló 188 reuniones de negocios y concluyó con proyecciones de negocio por más de US$ 16,2 millones.