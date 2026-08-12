Diputados UDI ofician al CNTV: Piden suspender publicidad a casas de apuestas en línea en todo horario

Los diputados de la bancada UDI, Eduardo Cretton y Marco Antonio Sulantay, oficiaron al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) solicitando la suspensión de la publicidad de las casas de apuestas en línea que operan en el país.

La solicitud se da luego de que en la semana pasada la Corte de Apelaciones de Santiago definiera el mecanismo que se aplicará para cumplir con el fallo de la Corte Suprema, que en septiembre de 2025 ordenó bloquear los sitios web de estas plataformas.

Tras definirse este mecanismo, los parlamentarios pidieron al CNTV extender su criterio y ampliar a cualquier horario la prohibición de promover dichos sitios.

“Permitir que las casas de apuestas sigan publicitándose mientras la justicia avanza en prohibirlas sería una señal absolutamente incoherente por parte del Estado, sobre todo por tratarse de una actividad que opera al margen de la legalidad”, sostuvieron los gremialistas.

Los legisladores calificaron como “indispensable” que el resto de las entidades actúen en concordancia con lo que resolvió la Suprema, adoptando distintas medidas para impedir que las casas de apuesta en línea sigan promocionándose.