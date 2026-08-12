Alcaldesa de Las Condes respalda eventual despliegue militar en zonas críticas: “Se necesitan todas las herramientas disponibles”

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, respaldó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren en determinadas tareas de seguridad en zonas críticas del país, una de las alternativas contempladas en la agenda presentada por el Gobierno para enfrentar al crimen organizado.

En entrevista con CNN Chile Radio, tras participar en el encuentro entre el presidente José Antonio Kast y cerca de 70 alcaldes en La Moneda, la jefa comunal valoró que se abra la discusión sobre nuevas herramientas para combatir la delincuencia.

“Hoy día estamos en un combate duro contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, entonces se necesitan todas las herramientas disponibles”, afirmó.

“No es reemplazar la función policial”

San Martín precisó que su respaldo no implica entregar a los militares las mismas atribuciones que tienen Carabineros o la Policía de Investigaciones.

“No es reemplazar la función policial, es tomar aquellas cosas que sí se pueden hacer por parte de los militares para poder ser ayudantes en este combate a la delincuencia y el narcotráfico”, explicó.

A su juicio, las Fuerzas Armadas podrían asumir determinadas labores —como la protección de infraestructura crítica— para permitir que una mayor cantidad de funcionarios policiales se concentre directamente en tareas de seguridad.

La alcaldesa planteó, eso sí, que cualquier despliegue debe contar con reglas claras, atribuciones delimitadas y un marco jurídico que también entregue protección a los efectivos militares.

“La preparación hoy día de los militares no es el trabajo con civiles”, reconoció, por lo que consideró necesario definir previamente los protocolos bajo los cuales podrían intervenir.

Pese a respaldar la herramienta, San Martín aseguró que actualmente no considera necesario desplegar militares en Las Condes.

“Respecto a Las Condes, yo te diría hoy día no, la verdad no creo que fuera necesario tener militares en algún lugar en específico”, señaló.

La autoridad sostuvo que la comuna ha reforzado su labor preventiva mediante inspectores municipales y tecnología, incluyendo cerca de 4.000 cámaras de seguridad.

Sin embargo, recalcó que la realidad de su comuna no puede extrapolarse al resto del territorio: “Las Condes no es Chile y hay distintas regiones del país que sí necesitan la colaboración de militares, por supuesto, y de las policías”.

San Martín también se mostró favorable a discutir el nuevo estado de excepción de carácter local propuesto por el Ejecutivo, siempre que su aplicación esté debidamente fundada y cuente con protocolos claros.

“En la medida que esté bien fundada (…) y sea para efectivamente detener el avance del crimen organizado, yo creo que es una herramienta absolutamente necesaria”, concluyó.