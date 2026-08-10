Terremoto de magnitud 7.4 sacudió gran parte de Colombia

Un fuerte terremoto remeció Colombia este lunes.

De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), el sismo registró una magnitud de 7,4 y se registró 5 km al este de San José del Palmar.

El Servicio Geológico Colombiano reportó que el terremoto ocurrió a las 07:34 hora local, magnitud 7.4, con una profundidad de 96 km en San José del Palmar, en el Departamento de Chocó.

Fue percibido en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han entregado reportes de víctimas o estructuras con daños.

El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, informó en su cuenta de X: “Después del temblor que se sintió sobre las 7:34 am, a esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”.

Después del temblor que se sintió sobre las 7:34am, a esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios. El @IDIGER empieza barrido de verificación por todas las localidades de la ciudad. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 10, 2026

“Hay muchos edificios agrietados”, dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas, según reportó EFE.

El mismo medio consignó que en Pereira, capital del departamento de Risaralda, en varios edificios se registraron importantes daños en su estructura, entre ellos el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.

A través de redes sociales, usuarios han dejado registros de los efectos del movimiento telúrico.

Así se vivió el fuerte sismo de magnitud preliminar 7.4 que se registró en Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026. pic.twitter.com/cEc1xRSsHe — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 10, 2026