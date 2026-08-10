Empresas mineras deberán pagar indemnización de más de $60 millones a trabajador diagnosticado con sordera laboral

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó a tres compañías a pagar una indemnización total de $61.837.679 a Nelson Olivares Araya, exoperador de maquinaria pesada diagnosticado con una sordera laboral que le provocó un 20% de incapacidad.

Según lo informado por el Poder Judicial, la resolución determinó la responsabilidad de la Sociedad Contractual Minera Carola, E-Mining Operation y Sociedad de Transportes e Inversiones El Minero por no implementar medidas de mitigación del ruido al que estuvo expuesto el trabajador.

El monto total fijado por el tribunal se divide en $41.837.679 por concepto de lucro cesante y $20.000.000 por daño moral, tras acreditarse el deterioro en la calidad de vida y aislamiento social del afectado.

El juez calculó los pagos de forma proporcional al tiempo que el operador prestó servicios en cada faena, al tratarse de una patología acumulativa producto de un trauma acústico crónico.

De este modo, SCM Carola deberá asumir la cifra más alta con $32.749.235, correspondiente al 52,96% del periodo de exposición al riesgo.

Por su parte, E-Mining Operation pagará $3.722.628 y Sociedad de Transportes e Inversiones El Minero abonará $426.680, a lo que se sumarán los reajustes e intereses legales correspondientes.