Parisi tras aparecer como “sujeto de interés” en investigación: “No hemos recibido ningún llamado, absolutamente nada”

El líder y ex candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió a los antecedentes conocidos sobre una investigación de Fiscalía en la que, de acuerdo con un reportaje de Mega, aparece identificado como “sujeto de interés”.

En conversación con CNN Chile Radio, Parisi aseguró que no ha recibido información oficial sobre las diligencias y que tampoco su abogado ha sido contactado por el Ministerio Público.

“Ningún antecedente, nada. No hemos recibido ningún llamado, absolutamente nada”, afirmó.

Consultado específicamente por el levantamiento patrimonial que habría solicitado Fiscalía a la PDI y las diligencias ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el dirigente del PDG descartó estar preocupado.

“Para nada”, respondió, argumentando que su patrimonio ha debido ser declarado públicamente debido a sus anteriores candidaturas. “Desde el 2021 que hemos estado declarando esa información”, agregó.

“No tenemos antecedentes”

Parisi insistió en que la información que maneja corresponde únicamente a lo publicado por la prensa y señaló que su defensa tampoco ha buscado contactar hasta ahora al Ministerio Público para conocer mayores detalles.

“No tenemos antecedentes más que un rumor de la prensa”, sostuvo al ser consultado por su reacción frente a la investigación.

Durante la conversación, además, propuso aumentar los controles financieros sobre quienes compitan en elecciones y planteó que candidatos a cargos como Presidente, senador, diputado, gobernador, alcalde y concejal sean sometidos a revisiones por parte de la UAF antes y después de los comicios.

“Nosotros queremos transparencia total”, afirmó.

Parisi también se refirió a otras investigaciones vinculadas a antiguos integrantes de la administración del partido y rechazó que estos procesos configuren una crisis interna en el PDG.

Según sostuvo, se trata de acciones contra personas particulares y no contra la colectividad. “Son situaciones particulares, no están involucradas al PDG”, afirmó.