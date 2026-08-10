Cambio de hora en Chile: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

Menos de un mes queda para un nuevo cambio de hora. Con la llegada de septiembre, en un par de semanas, también volverá el horario de verano.

El decreto 98 dictado por el Gobierno del presidente José Antonio Kast determina cómo se llevarán a cabo los cambios de hora entre 2026 y 2029.

“A contar de las 24 horas del primer sábado del mes de septiembre de 2026 y hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2027, se adelantará la hora oficial en 60 minutos”, señala el documento.

Para los siguientes años se estableció que “a contar de las 24 horas del primer sábado del mes de septiembre de 2027 y hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2028, se adelantará la hora oficial en 60 minutos. A contar de las 24 horas del primer sábado del mes de septiembre de 2028 y hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2029, se adelantará la hora oficial en 60 minutos”.

Cambio de hora: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

A partir de las 00:00 horas del sábado 5 de septiembre, los relojes deberán adelantarse 60 minutos, dando paso al horario de verano.

Año tras año, esta modificación divide a quienes prefieren mantener el horario de invierno; sin embargo, hay otros que disfrutan tardes más largas, al oscurecerse más tarde durante este horario.

Cabe señalar que el cambio de hora rige para todas las regiones de Chile, a excepción de las regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica Chilena, que mantendrán sus husos horarios.