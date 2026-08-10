Scotiabank desembolsa $3.190 millones a exfuncionarios del Banco del Desarrollo tras juicio laboral de 17 años

Scotiabank concretó el pago de $3.190 millones a favor de 650 exfuncionarios del extinto Banco del Desarrollo (BDD) en Chile, concluyendo un juicio laboral de 17 años.

Según lo informado por Diario Financiero, la suma salda el impago de la “asignación de estímulo” comprometida en el contrato colectivo, beneficio que la firma dejó de cancelar tras absorber al BDD en 2009 y cuya restitución fue ratificada definitivamente por los tribunales.

Aunque la entidad financiera consignó los fondos judicialmente a fines de 2024, la distribución del dinero se inició tras resolverse las apelaciones por reajustes presentadas ante el Tribunal Constitucional, manteniéndose el monto sin intereses.

Actualmente, la directiva del sindicato ejecuta la búsqueda de los extrabajadores y sus herederos para efectuar las liquidaciones individuales.

Desde Scotiabank señalaron que “valoramos que este proceso haya finalizado y que se haya determinado el monto a pagar correspondiente a cada uno de los trabajadores beneficiados por esta sentencia de noviembre de 2024. En cumplimiento de la decisión judicial, Scotiabank en diciembre de ese año depositó en el Tribunal el pago íntegro del monto determinado ascendente a $3.190 millones”.