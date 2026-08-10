Mon Laferte será reconocida en EEUU con premio por su defensa de la igualdad y los derechos humanos

La cantante chilena Mon Laferte será reconocida en Estados Unidos con el Premio a la Justicia Social durante la 39ª edición de los Hispanic Heritage Awards.

La Hispanic Heritage Foundation (HHF) destacó su trayectoria artística y su compromiso con temas como la igualdad, los derechos humanos y las experiencias de comunidades afectadas por la discriminación y la violencia tanto en Estados Unidos como en América Latina.

“Nunca imaginé que llegaría un momento en mi vida o carrera en el que me reconocieran por perseguir los proyectos que realmente me importan”, señaló la artista tras conocer la distinción.

Desde la organización destacaron que la cantante ha utilizado su música y expresión artística como plataformas para abordar distintas causas sociales.

Antonio Tijerino, presidente y CEO de la Hispanic Heritage Foundation, sostuvo que Laferte ha mantenido un compromiso de larga data con el feminismo, los derechos humanos y la igualdad de género.

La artista también valoró el sentido de comunidad entre los latinos y afirmó que resulta “profundamente gratificante” saber que su trabajo puede generar impacto e inspirar a otras personas.

Ceremonia será en septiembre

La entrega de los Hispanic Heritage Awards se realizará el próximo 10 de septiembre de 2026 en el Orchestra Hall de Minneapolis.

En esta edición, también serán reconocidas la cantante y actriz mexicana Ximena Sariñana, con el Premio de Música, y el Pueblo de Minnesota, con el Premio Humanitario.

Los premios fueron creados en 1988 en el marco de la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos y buscan reconocer los aportes de figuras y comunidades latinas.

Entre las personalidades chilenas que han recibido anteriormente esta distinción se encuentra la escritora Isabel Allende.