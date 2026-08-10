Javiera Toro responde a Kast por críticas a la Casen: “No hubo un error en la medición”

La exministra de Desarrollo Social y Familia Javiera Toro salió al paso de los cuestionamientos del Presidente José Antonio Kast a los resultados de la Encuesta Casen y descartó que haya existido un error en su medición.

La exsecretaria de Estado abordó la controversia en un nuevo capítulo de Factos, luego de que el mandatario volviera a poner en duda la forma en que se calcularon las cifras de pobreza durante la administración anterior.

“No hubo un error en la medición”, afirmó Toro, quien defendió la solidez metodológica del instrumento y manifestó preocupación por los cuestionamientos dirigidos contra sus resultados.

La exministra sostuvo que la encuesta cuenta con un amplio respaldo técnico y que su elaboración considera la participación de especialistas y paneles diversos, más allá de las distintas posiciones políticas.

Asimismo, señaló que los ajustes introducidos en la metodología no correspondieron a correcciones posteriores por eventuales equivocaciones, sino a criterios que habían sido comunicados con anticipación y cuyo objetivo era elevar los estándares para medir la pobreza en Chile.

Sus declaraciones responden directamente a los cuestionamientos realizados por Kast, quien durante una entrevista con T13 Radio sostuvo que los resultados de la Casen habían entregado una visión equivocada sobre la reducción de la pobreza.

El Presidente afirmó que posteriormente se habría aclarado que existía “un error en la medición” y cuestionó que se presentara el aumento de subsidios como una fórmula sostenible para disminuir la pobreza.