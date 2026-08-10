Colombia: Informan muerte de al menos 20 personas tras terremoto 7.4

(CNN en Español) – Al menos 18 personas murieron este lunes en la ciudad colombiana de Pereira, en el centro del país, por el terremoto de magnitud 7,4, según informó el alcalde de esa ciudad, Mauricio Salazar, en declaraciones a medios locales.

Con esto, sumado a las dos víctimas fatales reportadas en Manizales, ascienden a 20 los fallecimientos confirmados tras el sismo.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, convocó a un comité de emergencia para atender el impacto del fuerte sismo que vivió el país este lunes.

“Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas”, publicó De la Espriella en X.

“A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas”, añadió.