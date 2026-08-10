Ingresos irregulares detectados en frontera caen 86,7% y homicidios bajan 16,6%, según Gobierno

Los ingresos irregulares detectados en la frontera disminuyeron 86,7% respecto del año pasado, según el balance entregado este lunes por la subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini, tras una nueva sesión del comité policial.

La autoridad informó además que, entre los adultos detectados intentando ingresar de manera irregular al país, tres de cada cuatro fueron reconducidos, es decir, devueltos inmediatamente por el lugar desde donde ingresaron.

“La frontera es la primera línea del país. Si ahí no manda el Estado, difícil que mande en el resto del país”, sostuvo Giannini.

La subsecretaria entregó también un balance de los principales indicadores de seguridad registrados hasta el 2 de agosto.

Según detalló, durante ese periodo se contabilizaron 513 víctimas de homicidio, lo que representa una disminución de 16,6% respecto de igual lapso del año anterior.

Los robos violentos, en tanto, habrían caído 12,6%, equivalente a cerca de 8.000 casos menos en comparación con 2025.

Giannini agregó que la cantidad de droga incautada en el país aumentó 60%, mientras que los eventos registrados en la Macrozona Sur disminuyeron 19,1%.

Nuevas atribuciones en pasos fronterizos

En materia fronteriza, la autoridad destacó una de las propuestas incluidas en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que busca permitir que Carabineros y la Policía de Investigaciones operen en toda la zona primaria de los pasos fronterizos sin requerir una autorización previa.

La agenda contempla además medidas contra las máquinas de azar ilegales y cambios destinados a acelerar la destrucción de droga incautada.

“Vamos a ir también contra las máquinas de azar ilegales, que son un lavadero de plata del crimen organizado. Local cerrado, máquina destruida y responsable ante la justicia”, afirmó.