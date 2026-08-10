Agenda de seguridad del Gobierno: Oposición apunta a “afanes refundacionales” y “propaganda política”

Este lunes, el presidente José Antonio Kast encabezó la firma del proyecto de reforma constitucional enfocado en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

La iniciativa contempla más de 30 proyectos, entre mociones parlamentarias, otras que serán presentadas por el Gobierno y normas que ya están en el Congreso, a las cuales se les cambiará la urgencia para que la agenda pueda ser despachada durante el segundo semestre de este año.

Uno de los aspectos es la creación de un nuevo estado de excepción, cuyo objetivo, según explicaron desde el Gobierno, es “enfrentar graves alteraciones de seguridad pública causadas por organizaciones criminales o terroristas. Esta reforma permite que el Presidente decrete este estado de excepción para actuar en barrios, polígonos o territorios capturados por organizaciones criminales”.

La herramienta tendría “una duración acotada, se renovará tras ser aprobada por el Congreso y las Fuerzas Armadas podrán apoyar a las policías en tareas de vigilancia, logística, control perimetral o apoyo técnico. Este estado de excepción permitirá establecer controles de desplazamiento y reunión, así como requisar bienes y acceder a telecomunicaciones, entre otros aspectos”.

A ello se suma que se busca establecer en el artículo 1 de la Constitución que la seguridad pública es un deber del Estado, la creación de un registro de organizaciones criminales terroristas en Chile y medidas para sancionar la pertenencia a organizaciones criminales, junto con modificaciones a los regímenes carcelarios, entre otros aspectos.

La medida, en todo caso, generó críticas desde la oposición, que acusó “afanes refundacionales” en lo propuesto por el Ejecutivo.

El diputado Jaime Araya (independiente-PPD) se dirigió al mandatario: “Llamo al presidente a actuar con responsabilidad porque él está en deuda con Chile. Él llegó al gobierno haciendo un staff electoral; prometió echar 300 mil extranjeros y, en la proyección, como está trabajando, serían cerca de 140 años. Que se lea la Constitución; el artículo 1 actual establece eso mismo que él quiere describir de otra manera. Entonces, ¿en qué minuto al presidente de la República le bajaron afanes refundacionales, que nos va a invitar a un proceso constitucional 3? ¿Cómo le fracasó su mamarracho 2? Retrocedía en derechos fundamentales”.

“Hoy día reescribir la Constitución no le hace sentido a nadie. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Combatamos al clima organizado del narcotráfico de la corrupción”, sentenció.

Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo que “este gobierno tomó una actitud desde el gobierno pasado de hacer de la seguridad y de cada evento doloroso para la ciudadanía un asunto de propaganda política y necesitamos seriedad en este debate. ¿Qué garantías da el gobierno en este momento cuando hace avanzar una mega reforma sin escuchar a nadie que debilita el Estado, que lo deja con menos recursos y con menos facultades para poder actuar?”.

Y agregó que desde la oposición no tienen problemas en torno a la seguridad, que “es la primera prioridad de la ciudadanía, pero para eso necesitamos normas que realmente ayuden a poder abordar esta temática y nos sirvan simplemente para hacer un punto político”.