Dólar se acerca a los $920 pese a récords del cobre y a la espera de avances en las negociaciones entre EE.UU. e Irán

Este lunes el dólar quebró la racha bajista que traía las últimas semanas y se acercó a la barrera de los $920 tras el estancamiento de negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la moderación del cobre.

En concreto, según cifras de Cochilco, el metal rojo transó en US$ 6,48 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, mientras que en COMEX lo hizo por US$ 6,57. De esta manera, el cobre se ha mantenido cercano a sus máximos históricos alcanzados la primera semana de agosto.

Por su parte, el billete verde finalizó la sesión en $917, con lo que cierra su primer día al alza desde el 23 de julio.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, afirmó que el trasfondo geopolítico sigue siendo el gran factor de incertidumbre: “Trump bajó el tono de las amenazas militares contra Irán y apuesta ahora por dejar que la presión económica haga el trabajo, mientras Washington y Teherán se mantienen en lo que el propio mandatario describió como semi-negociaciones sobre la reapertura del estrecho de Ormuz“.

“El ministro de Exteriores iraní, Araghchi, sostuvo que las conversaciones con Omán para fijar las rutas de tránsito están en sus ‘etapas finales’, pero advirtió que el acuerdo aún depende de que se cumplan varias condiciones antes de rehabilitar el tránsito, entre ellas el levantamiento del bloqueo naval estadounidense a puertos iraníes y compensaciones por los daños del conflicto. Trump, por su parte, respondió exigiendo también reparaciones a Irán, lo que suma un nuevo punto de fricción a una negociación que el mercado ya venía leyendo con cautela”, agregó.

En esa línea, el analista señaló que los próximos soportes del dólar estarán entre los $912 y $909, con resistencias en $917 y $922.

“La sesión de hoy tuvo poco volumen, pero con la batería de datos de esta semana (IPC EE.UU. el miércoles, PIB Reino Unido el jueves) y cualquier novedad en el frente Ormuz, debería verse mayor movimiento y definición de si el quiebre del canal tiene continuidad o es solo un rebote técnico“, concluyó.

Por su parte, Sebastián Moncada, senior account manager de XTB, explicó que el cobre juega a favor del peso chileno: “La semana pasada cerró en máximos históricos sobre los US$ 6,70 la libra y se mantiene firme por encima de US$ 14.000 la tonelada en Londres, apoyado por la escasez de inventarios y por el fuerte desvío de metal hacia Estados Unidos ante un eventual arancel”.

Asimismo, explicó que el escenario alcista para el dólar se activaría si el petróleo sigue subiendo por nuevos incidentes en Ormuz o si aparecen malas noticias desde China que golpeen al cobre. “En ese caso, la divisa podría avanzar hacia los $919 y, con más fuerza, hasta el rango de $922 a $925. El escenario bajista depende de que el cobre sostenga sus máximos y de que el mercado siga apostando a una Reserva Federal más cauta antes del dato de inflación estadounidense del miércoles; con ese impulso, el dólar podría retroceder hacia los $911 y buscar la zona de $907 a $905“, cerró.