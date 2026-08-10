Codelco capitalizará el 100% de sus utilidades por primera vez en más de 50 años: Ganancias alcanzan los US$ 2.423 millones

Este lunes, en el marco del Día del Minero, el Gobierno del presidente José Antonio Kast autorizó a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) a capitalizar el 100% de las utilidades del ejercicio 2025, en lugar de retirarlas como aporte al Fisco.

El anuncio se realizó en un evento realizado en las dependencias de Codelco División Andina, en la Región de Valparaíso, con la participación del presidente Kast y, de forma telemática (vía Zoom), el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

“Una decisión fiscal, patrimonial y política”

Mas fue quien dio a conocer la medida, a la que calificó como una decisión “fiscal, patrimonial y política“.

El biministro precisó que “el Presidente ha tomado la decisión fiscal, patrimonial y política de autorizar a Codelco a capitalizar el 100% de las utilidades correspondientes al ejercicio 2025, lo que representa una inyección directa de aproximadamente US$ 2.423 millones que permanecerán íntegramente en la empresa”.

La cifra coincide con la utilidad consolidada que Codelco reportó para el ejercicio 2025, de la cual cerca del 84% se explicó por el efecto contable no monetario de la adquisición de Novandino Litio, la sociedad conjunta con SQM.

“Sin precedentes” en más de 50 años de historia

Mas destacó el carácter inédito de la decisión al señalar que “lo excepcional y sin precedentes de esta jornada es que, por primera vez en sus más de 50 años de historia, el Estado autoriza la retención del 100% de los remanentes generados en un solo ejercicio anual”.

En ese contexto, el biministro recordó que desde 2022 se había establecido un promedio de reinversión donde Codelco podía usar un 30% de sus utilidades, con montos acotados autorizados en años previos, lo que dimensiona el salto que representa la capitalización total de este año.

“Evitar que la respuesta sea seguir incrementando la deuda”

Según explicó el biministro, la decisión constituye “una señal extraordinaria de respaldo y confianza al plan de recuperación encabezado por el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine“.

Mas añadió que el objetivo es “dar capacidad patrimonial real” para resguardar la clasificación de riesgo de la minera y su liquidez, y “fundamentalmente evitar que la respuesta a los grandes desafíos productivos sea seguir incrementando la deuda” de la empresa.

En ese marco, detalló que las prioridades de esa gestión deben ser asegurar el desarrollo seguro y sostenible en las faenas actuales, concentrar el capital en los proyectos sustentables necesarios para recuperar la capacidad productiva evitando la dispersión de fondos, y financiar los compromisos de la corporación protegiendo su patrimonio sin sobreendeudarla.

Patrimonio de US$ 13.535 millones y deuda financiera de US$ 25.958 millones al cierre de 2025

Según el estado financiero intermedio más reciente de Codelco, correspondiente al primer trimestre de 2026, la compañía cerró el ejercicio 2025 con un patrimonio total de US$ 13.535 millones y una deuda financiera de US$ 25.958 millones, sobre un total de activos de US$ 58.535 millones.

El saldo de resultados acumulados en el patrimonio al cierre de 2025 se ubicó en US$1.449 millones, una cifra distinta de la utilidad del ejercicio, ya que refleja el efecto acumulado de años anteriores además de eventuales retiros y ajustes contables durante el período.

Al 31 de marzo de 2026, Codelco reportó ingresos de US$ 5.034 millones en el trimestre y una ganancia atribuible a los propietarios de la controladora de US$ 289.825 miles, casi cinco veces más que los US$ 60.589 miles del primer trimestre de 2025.

El patrimonio total de la compañía avanzó a US$ 13.934 millones y su deuda financiera subió a US$ 26.987 millones, mientras que el total de activos llegó a US$ 59.449 millones, un trimestre que muestra a la estatal fortaleciendo su balance justo antes del anuncio de capitalización total de utilidades.