Empresa de retail fue condenada por vulnerar derechos de trabajadora embarazada: Corte confirmó multa contra la firma

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las multas aplicadas por la Inspección Comunal del Trabajo de Maipú a la empresa Administradora de Retail y Servicios SA, tras desestimar un recurso de nulidad presentado por la compañía.

Según lo informado por el Poder Judicial, la resolución del tribunal alzado confirmó las sanciones impuestas por no cambiar de funciones a una trabajadora embarazada, hacerla laborar en horas extraordinarias y no contar con un registro de asistencia en el local fiscalizado.

En fallo unánime, la Décima Sala del tribunal descartó infracciones formales en la sentencia previa dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

El tribunal concluyó que la apelante presentó “defectos insalvables en su formulación“, al omitir precisar el numeral específico del artículo 459 del Código del Trabajo que supuestamente se habría infringido.

Asimismo, los jueces sostuvieron que la resolución de origen sí evaluó las alegaciones documentales presentadas por la firma.

En ese sentido, el tribunal determinó que los cuestionamientos de la compañía correspondían a una “mera discrepancia” con la valoración probatoria del magistrado y no a una falta de fundamentación, ratificando la validez del fallo reclamado.