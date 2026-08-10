Revisión del estatuto administrativo: Ministro Quiroz dice que “tiene larga data” y que comisión se constituirá esta semana

El fin de semana recién pasado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció la creación de una comisión que revisará el estatuto administrativo.

Y es que, luego del término de la tramitación de la megarreforma en el Congreso, el Ejecutivo buscará modificar las normas que rigen a los funcionarios públicos, que datan desde 1989.

Una de las acciones será convocar una comisión transversal, cuyos integrantes serán dados a conocer esta semana. De acuerdo a la autoridad, será presidida por un economista independiente y conformada por economistas de distintos sectores políticos.

La instancia trabajará durante dos meses, entregará conclusiones a Hacienda y luego formulará un proyecto para presentarlo ante el Congreso.

Según se argumentó, el objetivo es disminuir la “rigidez” del sector público en torno a las evaluaciones, movilidad de planta y el despido de los funcionarios públicos, además de los sumarios.

De todos modos, el jefe de la billetera fiscal aseveró que las conclusiones serán entregadas a fin de año, por lo que la tramitación de la iniciativa quedaría fuera del Presupuesto 2027.

“Nosotros estamos empeñados en lograr lo que se llama la consolidación fiscal, o sea, que es lograr equilibrar las cuentas no solo en el corto plazo, sino que a largo plazo de modo estructural. El estatuto administrativo tiene larga data; ha cambiado el mundo, han cambiado las circunstancias, requiere adaptarse a este nuevo entorno y esta comisión se va a constituir esta semana y va a tener un trabajo de un par de meses hasta llegar a las conclusiones y después tenemos que socializarla del modo más amplio posible”, dijo.

“Esperamos que se entreguen ante fin de año definitivamente. Yo creo que no alcanza a estar para el presupuesto (2027), sería apresurado. Esto es algo que requiere algunos cambios más estructurales”, agregó.

Modificación del estatuto administrativo: ¿Qué dijo la ANEF?

Desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) criticaron que Quiroz pasó por alto la mesa técnica en la que ya agrupación ya estaba trabajando junto al Ministerio del Trabajo.

Esto, tras la creación en mayo de este año de una instancia entre el Ministerio y asociaciones de funcionarios públicos.

“Aquí hay una contradicción, porque esta confederación sindical tuvo un diálogo en La Moneda con el presidente José Antonio Kast el 20 de mayo, estableciendo una línea de trabajo formal, que se reconoció como mesa sectorial ANEF y gobierno; el propio presidente de la República nombró al ministro del Trabajo para establecer un diálogo social permanente”, sostuvo José Pérez, presidente de la Asociación.

En esa línea, planteó que “en esa contradicción, es bueno saber que el jefe superior del ministro de Hacienda estableció un diálogo con esta confederación; por lo tanto, llamamos también la atención que nosotros estamos disponibles para conversar, disponibles para abordar los temas que históricamente hemos asumido”.