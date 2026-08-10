Carabinero vinculado a cartel Jalisco Nueva Generación: Detienen a funcionario en San Antonio en medio de incautación de 400 kilos de cocaína

Un funcionario de Carabineros en servicio activo, un ciudadano mexicano y un colombiano fueron detenidos tras una investigación de la PDI y la Fiscalía de Alta Complejidad de San Antonio, que incautó cerca de 400 kilos de cocaína vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Según lo revelado por Mega, la red utilizaba el recinto portuario de San Antonio como plataforma para enviar los cargamentos de droga hacia Europa, previo a su control de detención programado para este lunes al mediodía.

La caída de la organización criminal comenzó con la interceptación en la frontera entre Chile y Perú de un presunto receptor de la sustancia.

Tras ese procedimiento, detectives de la Brigada Antinarcóticos de Valparaíso lograron identificar al resto de los sospechosos, incluyendo al efectivo policial, cuya función en la estructura logística será presentada durante la formalización en su contra, la que se realizará ante el Juzgado de Garantía de San Antonio.

El caso, desarrollado en reserva durante meses, busca determinar el alcance de la célula mexicana en el país.