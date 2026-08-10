Expresidenta Bachelet por terremoto en Colombia: “La solidaridad no puede tener fronteras, debemos actuar unidos”

La expresidenta y candidata a secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, expresó su apoyo este lunes a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país.
Según informó el nuevo presidente Abelardo de la Espriella, hasta el momento se confirma un balance de 111 fallecidos, 87 heridos y 1.575 viviendas afectadas, de las cuales 37 quedaron completamente destruidas.
Al respecto, a través de sus redes sociales, la exmandataria manifestó su “solidaridad y cariño con el pueblo de Colombia tras el fuerte terremoto que ha afectado al país”.
“Un abrazo fraterno a todas las familias que han perdido a sus seres queridos, a quienes resultaron heridos y a todas las comunidades que hoy enfrentan momentos de dolor e incertidumbre”, señaló.
Asimismo, enfatizó que “en horas como estas, la solidaridad no puede tener fronteras“. Por ello, hizo un llamado a la comunidad internacional a “acompañar a Colombia y estar disponible para brindar toda la cooperación y asistencia que el país pueda requerir“.
“Frente a una emergencia de esta magnitud, debemos actuar unidos con humanidad y solidaridad”, cerró.
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