Exministro Muñoz tras fin de sanción de EE.UU.: “Valoro que se haya revertido una decisión injusta y que carecía de sustento”

El exministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz valoró este lunes la decisión del Gobierno de Estados Unidos de devolverle la visa para ingresar a dicho territorio.

Cabe recordar que hace seis meses Estados Unidos estableció la sanción administrativa de revocar la visa al exsecretario de Estado, junto con las del exsubsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Esto ocurrió a raíz del proyecto que buscaba construir un cable submarino para conectar a Sudamérica con Asia, iniciativa que fue criticada por Estados Unidos al acusar que aquello comprometía la seguridad regional en el hemisferio.

No obstante, durante esta jornada se reveló el levantamiento de la sanción contra el exministro, quien señaló valorar “que se haya revertido una decisión injusta y que carecía de sustento”, según consignó Radio Bío Bío.

Asimismo, explicó que apenas el Gobierno del expresidente Gabriel Boric tomó conocimiento del caso, se solicitó a los organismos chilenos competentes analizar los antecedentes.

“A inicios de este año, y apenas se recibió la información correspondiente por parte de la embajada de Estados Unidos, el Gobierno anterior solicitó un análisis riguroso a los organismos competentes en seguridad nacional, siguiendo los procedimientos con los que cuenta el Estado de Chile”, reveló.

Señaló que el actuar de las autoridades tuvo como objetivo resguardar la “autonomía del país y su profunda confianza en la institucionalidad del Estado”. Bajo su perspectiva, Chile actuó bajo sus propios criterios y el desarrollo del proyecto no comprometió la seguridad regional.

Exministro acusa que sanción de Estados Unidos “instaló dudas absurdas e infundadas” sobre él

Pese a que la exautoridad valoró el levantamiento de la medida, criticó que la revocación de su visa provocó “dudas absurdas e infundadas” sobre su gestión.

“La sanción que se me impuso en ese momento instaló en la opinión pública dudas absurdas e infundadas sobre mí, sobre mi foco en servir a Chile basándome siempre en las normas y procesos legales, y sobre mi rigor profesional”, aseguró.

Enfatizó que su “intención siempre fue velar por la independencia básica que todo país debe tener. Algo tan simple como eso me generó un importante daño reputacional y complicó mis históricas relaciones con instituciones académicas de Estados Unidos“.

Por último, indicó: “Espero que el otorgamiento reciente de mi visa mitigue ese impacto y me permita recuperar todas mis actividades, así como fortalecer el respeto hacia el servicio público apegado a las normas”.