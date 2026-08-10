Tribunal Supremo de Rusia excluye al único partido opositor a la guerra de las elecciones legislativas

(EFE) – El Tribunal Supremo de Rusia anunció este lunes su decisión de excluir al partido opositor Yábloko, el único que se opone a la guerra en Ucrania, de las elecciones legislativas de septiembre.

De esta forma, satisfizo la demanda interpuesta por los ultranacionalistas de Ródina (Patria), que acusaron a la formación liberal de financiación extranjera y otras violaciones, y que fueron respaldados por la Comisión Electoral Central (CEC).

Seguidamente, Yábloko, cuya lista electoral había sido aprobada por al CEC a finales de julio, adelantó que recurrirá el fallo, para lo que tiene cinco días de plazo.

“¡Vergüenza!”, gritaron los cientos de partidarios del único partido opositor legal en este país concentrados frente al edificio del tribunal nada más conocer el veredicto.

Un oficial de la policía amenazó con un megáfono a los jóvenes presentes asegurando que si no se dispersaban “en dos o tres minutos” serían enviados a la oficina de reclutamiento.

El juez que presidió la vista, Viacheslav Kirílov, el mismo que ilegalizó a la organización de derechos humanos Memorial, premiada con el Nobel de la Paz en 2022, consideró justificada la exclusión de Yábloko.

Según la prensa local, ésta es la primera vez en la historia moderna de este país que una formación política es excluida una vez su nombre aparece oficialmente en la papeleta, en la que ocupa el segundo lugar tras el partido del Kremlin, Rusia Unida.

“Lo más importante es que la gente deje de matarse“, aseguró Nikolái Ribakov, líder del partido, al término de la audiencia.

Un representante de la CEC entregó hoy al juez un documento secreto que, según su testimonio, confirmaría la “financiación extranjera” del partido opositor, terminantemente prohibida por ley.

La CEC asegura que así lo confirmó antes y durante la actual campaña electoral Rosfinmonitoring, el supervisor financiero ruso que elabora la lista de extremistas y terroristas en Rusia.

Precisamente, en un intento de evitar que le acusaran de recibir apoyo exterior, el partido se desmarcó el viernes del llamamiento de la oposición en el exilio a votar por Yábloko en las elecciones a la Duma o cámara de diputados del 20 de septiembre.

En el marco de la demanda interpuesta por el partido ultranacionalista Ródina (Patria), los opositores son acusados de llamamientos al extremismo y a la violación de la integridad territorial de Rusia, apoyo a las minorías sexuales y violaciones de los derechos intelectuales durante la campaña electoral.

Entre otras cosas, la formación liberal exige un inmediato cese de los combates y unas prontas negociaciones de paz con Ucrania, además de la liberación de los más de 1.750 presos políticos.

Ribakov denunció que el auténtico motivo de la demanda “es que nosotros estamos a favor de la paz y ellos a favor del derramamiento de sangre. Ellos entienden que la gente quiere votar por la paz. Y tienen miedo. Por eso nos quieren excluir de las elecciones“.

Las autoridades y los partidos leales al Kremlin temen que Yábloko aglutine el voto de protesta contra la campaña militar, que dos tercios de los rusos quieren que se detenga cuanto antes, según los sondeos del Centro Levada.