Por fuertes lluvias: Suspenden clases en toda la Región de Antofagasta para este martes 11 de agosto

La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta anunció la suspensión de clases para este martes 11 de agosto debido a la alerta temprana preventiva por el evento meteorológico que afectará a la zona.

La delegada presidencial de la región, Katherine López, dio a conocer la decisión tras el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) de esta mañana, con el objetivo de abordar las complejidades de este nuevo evento climático.

“Ya se ha decidido en este COGRID que a partir de mañana (…) van a estar suspendidas las clases en toda la región de Antofagasta“, señaló López.

Esta medida rige para todo tipo de colegios, incluyendo establecimientos municipales, particulares subvencionados y privados.

Incluso, otro tipo de labores también se verán pausadas; según la autoridad, “se han suspendido todo tipo de actividades correspondientes a deporte y turismo“.

El evento de lluvia

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene la alerta por precipitaciones fuertes a moderadas en sectores de la Región de Antofagasta, incluyendo otras zonas del norte.

“Los montos pueden llegar incluso en zonas de interior hasta 30 milímetros y las ráfagas de viento también entre 80 y 100“, detalló el director regional de Senapred, Ricardo Munizaga.

Además, se mantienen los avisos por lluvias y tormentas eléctricas en distintos lugares de las regiones de Arica, Antofagasta, Atacama y parte de Coquimbo.