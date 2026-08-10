JPMorgan sube por segunda vez en dos meses su objetivo para el S&P 500 a 8.000 puntos

Los analistas de JPMorgan Chase & Co. revisaron al alza su proyección para el índice S&P 500 por segunda vez en dos meses, hasta los 8.000 puntos, una subida de alrededor de 3% respecto al cierre del viernes.

El equipo, liderado por Dubravko Lakos-Bujas, había elevado su objetivo de 7.600 a 7.800 puntos en junio, según informó Bloomberg.

El equipo de JPMorgan atribuyó la revisión a que la temporada de resultados del segundo trimestre puso de manifiesto que la inversión de capital de los denominados “hiperescaladores de IA” se está rentabilizando gracias a la demanda de sus clientes.

Los analistas destacaron el mayor crecimiento del negocio en la nube y el aumento de la cartera de pedidos de Alphabet, Amazon y Microsoft, factores que, a su juicio, deberían reducir las preocupaciones sobre la rentabilidad del capital invertido en inteligencia artificial.

“A medida que las elevadas carteras de pedidos se conviertan en ingresos reconocidos, el crecimiento de la nube debería seguir estando bien respaldado, lo que contribuirá a validar el aumento de la inversión en IA“, señaló el equipo de JPMorgan. “En el conjunto de los hiperescaladores, los indicadores de demanda se mantienen altos y al alza“, agregaron.

Utilidades empresariales suben 32% y validan los máximos históricos del S&P 500

El S&P 500 ha recuperado sus máximos históricos en medio de un aumento de 32% en las utilidades empresariales, uno de los mayores incrementos registrados para el índice.

Los estrategas de JPMorgan prevén que el gasto en inteligencia artificial siga aumentando y que represente bastante más de la mitad del gasto total de capital de US$ 1,5 billones proyectado para las empresas del S&P 500 este año, una proporción que esperan que continúe creciendo.