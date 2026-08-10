Exministros de Boric critican a Kast por cuestionar la Casen: “¿Qué pretende el presidente al sembrar dudas sin sustento?”

Tras los cuestionamientos del presidente José Antonio Kast a los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), exministros de la administración de Gabriel Boric salieron al paso para criticar al mandatario.

Fue durante esta jornada que el Ejecutivo abordó la cifra: “Nos dijeron en la Casen anterior que la pobreza había disminuido y que la fórmula era a través de los subsidios, y fue el mismo Jorge Quiroz el que aclaró que había un error en la medición y que los números que se daban no correspondían, porque los parámetros para medir estaban excluyendo algunos”.

Enfatizó en Radio T13 que “esa buena noticia que dieron en un minuto las autoridades, de que la pobreza había bajado y que la fórmula para bajarla era con más subsidios, duró una semana, y después no se habló más de este tema”.

Ante las declaraciones del líder del Partido Republicano, el exministro del Interior Álvaro Elizalde reprochó que “cuestionar los resultados de la Casen es una irresponsabilidad”.

“La Encuesta Casen es una herramienta fundamental para conocer la realidad social de Chile y orientar políticas públicas. ¿Qué pretende el presidente Kast al sembrar dudas sin sustento?“, cuestionó por redes sociales.

Cuestionar los resultados de la CASEN es una irresponsabilidad. Encuesta CASEN es una herramienta fundamental para conocer la realidad social de Chile y orientar políticas públicas. ¿Qué pretende el presidente Kast al sembrar dudas sin sustento?https://t.co/2kDZzEikkK — Alvaro Elizalde (@alvaroelizalde) August 10, 2026

Quien también reaccionó por redes sociales fue el exministro de Hacienda Nicolás Grau, quien enfatizó que no hay sustento para poner en duda las últimas cifras entregadas por la encuesta.

“No lo tienen. No hay ningún académico serio que haya respaldado algo así. Es una ignorancia e irresponsabilidad que afectan a uno de los activos relevantes de nuestro país: la reducción de la pobreza entre 1990 y 2024. Nunca un presidente hizo algo así antes“, acusó.

No lo tienen. No hay ningún académico serio que haya respaldado algo así. Ignorancia e irresponsabilidad que afectan uno de los activos relevantes de nuestro país: la reducción de la pobreza entre 1990 y 2024. Nunca un presidente hizo algo así antes https://t.co/EbC4KNl4my — Nicolás Grau Veloso (@nico_grau) August 10, 2026

A sus críticas se sumó la extitular de Interior Carolina Tohá, quien sostuvo en conversación con Radio ADN que Kast “hace unas afirmaciones que son muy complejas y que no tienen fundamento alguno“.

“Tener al presidente de la República, que hoy día es la máxima autoridad del país, diciendo que son falsos los datos de la Casen, que no es verdad que bajó la pobreza, que esto está inflado con subsidios… Los subsidios no son mentira, los subsidios son políticas públicas para resolver injusticias, inequidades y falta de oportunidades que hay en la sociedad”, cuestionó.

Por su parte, en el programa Factos, la exministra de Desarrollo Social Javiera Toro respondió a las dudas del Ejecutivo y afirmó que “no hubo un error en la medición“.

“Qué gravísimo que el presidente siga desacreditando la institucionalidad estadística del país (…) No hay error ni mentiras en los resultados de Casen 2022. Fue el Gobierno de Gabriel Boric el que ajustó la metodología para tener una vara más exigente, con amplio respaldo técnico”, aseguró.

Destacó que, “incluso con una metodología más exigente, 600 mil personas salieron de la pobreza entre 2022 y 2024, lo que da cuenta del camino exitoso que combina crecimiento económico y política social; no son dicotómicos”.

“Cuestionar los subsidios es, por ejemplo, condenar a las personas mayores del primer decil que hoy se sostienen gracias a la PGU a elegir entre la pobreza y seguir trabajando a avanzada edad. Todavía hay muchos desafíos por delante, en pobreza y desigualdad, pero no avanzaremos destruyendo lo que funciona. No todo vale para desacreditar la política social“, añadió.