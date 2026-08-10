NVIDIA y Wall Street se asocian en un plan de financiamiento de IA por más de US$ 500.000 millones

NVIDIA anunció este lunes una serie de asociaciones estratégicas con seis de las principales instituciones financieras del mundo para establecer plataformas de financiamiento independientes que buscan movilizar más de US$ 500.000 millones en capital de terceros para la construcción de infraestructura de inteligencia artificial.

En concreto, se trata de Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR. La compañía informó que la demanda de infraestructura de IA sigue acelerándose a medida que países, gobiernos, empresas y startups buscan impulsar la innovación, el crecimiento económico y los beneficios sociales de la tecnología.

El cómputo como “activo invertible” dentro del ecosistema CUDA

Según NVIDIA, su capacidad de cómputo constituye un activo invertible, caracterizado por el menor costo por token, los mayores ingresos y la mayor vida útil dentro de un ecosistema amplio de clientes construido sobre su plataforma de software CUDA.

La compañía firmó memorandos de entendimiento con las seis instituciones financieras para crear estas plataformas, que buscan ser las primeras de este tipo a escala global, orientadas a habilitar la construcción de infraestructura de IA dentro del ecosistema de NVIDIA, incluidos laboratorios de inteligencia artificial de frontera, empresas y proveedores de servicios en la nube.

Bajo estas asociaciones, NVIDIA trabajará con las seis firmas para crear fondos de capital dedicados, de escala significativa, a tasas atractivas para sus clientes.

“El cómputo es ingreso”: Jensen Huang celebra el hito

El fundador y consejero delegado de NVIDIA, Jensen Huang, calificó el anuncio como un hito para la compañía. “NVIDIA ha alcanzado un hito importante. Comenzamos construyendo chips; hoy, estamos ayudando a crear una nueva clase de infraestructura productiva e invertible, las fábricas de IA”.

“En la inteligencia artificial, el cómputo es ingreso. El cómputo de Nvidia está especialmente capacitado para ese rol (…) Estamos reuniendo a los principales proveedores de capital de largo plazo del mundo para financiar de forma independiente la infraestructura de IA. Estas plataformas de financiamiento ayudarán a los clientes a acceder a cómputo escaso a gran escala y a construir las fábricas de IA DSX que impulsarán a cada industria y país en la era de la inteligencia artificial”, agregó.

Respaldo de los seis socios financieros

Representantes de las seis firmas financieras respaldaron el anuncio. El presidente de Apollo, Jim Zelter, señaló que el cómputo moderno se ha convertido en una clase de activo escasa y de misión crítica con características de inversión atractivas.

El presidente ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, planteó que la construcción de infraestructura de IA requerirá una inversión sin precedentes y una fuerza laboral capacitada, mientras que el presidente y director de operaciones de Blackstone, Jon Gray, destacó que la firma continúa siendo un inversionista masivo en todo el ecosistema de NVIDIA a nivel global.

El consejero delegado de Brookfield, Bruce Flatt, afirmó que la demanda de cómputo de IA a gran escala está creciendo de forma significativa a medida que su adopción se expande entre industrias, mientras que el presidente y consejero delegado de Goldman Sachs, David Solomon, describió el momento como parte de un ciclo histórico de inversión en inteligencia artificial.

Por su parte, los co-consejeros delegados de KKR, Joe Bae y Scott Nuttall, señalaron que buscan combinar la plataforma de cómputo acelerado de NVIDIA con el capital de largo plazo y la experiencia en infraestructura de su firma.

NVIDIA precisó que estas asociaciones permanecen sujetas a la ejecución de los acuerdos finales, y la compañía no reveló los montos de compromiso individuales de cada institución financiera ni un cronograma específico para el despliegue del capital.