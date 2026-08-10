A preparar los paraguas: La RM y otras regiones del país se verían afectadas por la llegada de nuevos sistemas frontales

Tras un fin de semana de frío para la Región Metropolitana, expertos advierten la llegada de un sistema frontal que se extendería a otras regiones.

Desde Meteored, pronostican una baja segregada que traerá chubascos débiles para la jornada del miércoles en la Región Metropolitana.

Si bien las probabilidades de precipitaciones se encuentran pronosticadas para la zona cordillerana, también se espera que ocurran en zonas de la precordillera y del valle.

No obstante, ya el jueves es cuando llegaría un nuevo sistema frontal durante la noche que afectaría a toda la región. Además, se podría extender hasta la madrugada del viernes.

Pamela Henríquez, meteoróloga, estima que las precipitaciones podrían extenderse hasta la zona centro-sur, sobre todo a zonas afectadas por sistemas frontales anteriores.

“El jueves ingresa un sistema frontal a la zona central y también que va a afectar más al sur; de hecho, ya entre jueves y viernes podría tomar parte de la región de Coquimbo y por el sur hasta el norte de la región de Aysén”, comentó.

Los acumulados oscilarían entre los 5 mm y 7 mm por día en la zona centro de Santiago.

Fin de semana lluvioso

Nuevas lluvias llegarían para este sábado y domingo. Si se cumplen esta serie de eventos, dicen desde Meteored, la Región Metropolitana se vería afectada por cinco días de lluvia.

Asimismo, advierten que las proyecciones pueden variar a medida que avancen los días.

Además, Henríquez, en diálogo con CNN AM, advierte que “tenemos el cambio climático que afecta también hoy día y que exacerba cada evento, lo hace mucho más extremo; por lo tanto, siempre tenemos que estar alerta, porque aunque yo te diga, por ejemplo, que agosto, septiembre, octubre van a ser lluviosos más de lo normal, no es que llueva todo el mes (…), podría ser un solo evento que provoque que esto sea mucho más fuerte o más de lo normal”.

“Y eso, obviamente, un evento podría provocar mayores problemas, así que hay que estar atento a lo que pueda ocurrir los próximos meses”, agregó.

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