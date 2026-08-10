La mayor fabricante de chips del mundo, TSMC proyecta que sus ingresos crecerán “ligeramente por sobre 40%” en 2026

La mayor fabricante de semiconductores del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), proyectó que sus ingresos de 2026 crecerán “ligeramente por sobre 40%” en términos de dólares respecto al año anterior.

La estimación fue entregada por la administración de la compañía junto con la publicación de sus resultados del segundo trimestre.

Ingresos de US$ 40.200 millones en el trimestre y US$ 76.099 millones en el semestre

La compañía taiwanesa que fabrica chips para empresas como Apple, NVIDIA, AMD y Google reportó ingresos en el segundo trimestre por US$ 40.200 millones, un alza de 33,7% frente al mismo período de 2025, mientras que en el primer semestre completo los ingresos acumulados llegaron a US$ 76.099 millones, un 35,6% más que en los primeros seis meses de 2025.

Ambas cifras se ubican por debajo del 40% que la compañía espera alcanzar para el año completo, lo que sugiere que TSMC anticipa una aceleración adicional en la segunda mitad de 2026.

Guía del tercer trimestre apunta a ingresos de hasta US$ 45.800 millones

Esa aceleración ya se refleja en la guía que la compañía entregó para el tercer trimestre, con ingresos de entre US$ 44.600 millones y US$ 45.800 millones, un rango que en su punto medio representaría un alza cercana a 12% respecto al segundo trimestre y de más de 40% frente al tercer trimestre de 2025.

El crecimiento está impulsado por la demanda de tecnologías de fabricación más avanzadas. En el segundo trimestre, las tecnologías de 7 nanómetros o más pequeñas concentraron el 77% de los ingresos totales por oblea de la compañía, con el nodo de 3 nanómetros como el mayor contribuyente individual, con 30% de los ingresos.

La compañía también reportó el inicio de la producción en el nodo de 2 nanómetros, que ya representa 3% de los ingresos por oblea, y anticipó una rápida expansión de esa tecnología durante el tercer trimestre.

Margen bruto de 67,7% y flujo de caja libre de US$ 9.100 millones

El sólido desempeño del trimestre se reflejó también en la rentabilidad de la compañía: el margen bruto llegó a 67,7% y el margen operacional a 60,3%, ambos niveles superiores a los del segundo trimestre de 2025.

TSMC generó además un flujo de caja libre trimestral cercano a US$ 9.100 millones, después de invertir cerca de US$ 15.700 millones en gasto de capital durante el período, en línea con la expansión de capacidad que la compañía ha sostenido para atender la creciente demanda de chips avanzados.