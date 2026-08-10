Avanza en el Congreso el Registro Nacional de Vándalos: Comisión de Seguridad de la Cámara aprueba en general el proyecto

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, en general, el proyecto del Gobierno que tiene como objetivo crear un Registro Nacional de Vándalos.

Con siete votos a favor, cinco en contra y una abstención —correspondiente al diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG)—, la iniciativa avanzó con el respaldo de los partidos del oficialismo.

En tanto, el proyecto fue criticado por la oposición, desde donde cuestionaron también la ausencia del biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, junto con el titular de Seguridad, Martín Arrau, cuya asistencia se esperaba en la sesión.

Asimismo, se fijó plazo hasta el viernes 21 de agosto, a las 12:00 horas, para la presentación de indicaciones al proyecto.

Cabe recordar que la iniciativa también fue cuestionada por el Consejo de Rectoras y Rectores (CRUCH) durante la semana pasada. El vicepresidente ejecutivo del organismo, Osvaldo Corrales, enfatizó que “no hay ninguna evidencia internacional que diga que limitar el derecho a la educación favorece que se eviten actos vandálicos o incivilidades“.

Lo anterior responde a la propuesta de restringir el acceso a beneficios estudiantiles, como la gratuidad en la educación universitaria, a quienes ingresen al registro.