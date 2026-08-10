Proyecto “Escucha su corazón”: Kast dice que es “legítimo” presentar mociones, pero afirma que “nosotros no vamos a avanzar en esa materia”

(EFE) – El presidente José Antonio Kast aseguró este lunes que su Gobierno no avanzará con la discusión del proyecto de ley, impulsado por parlamentarios de ultraderecha, que propone obligar a que las mujeres escuchen latidos fetales antes de abortar.

“Es legítimo que los parlamentarios presenten sus mociones parlamentarias, que se genere un debate en torno a eso, pero nosotros no vamos a avanzar en esa materia“, dijo el mandatario en una entrevista con T13 Radio.

En Chile, el aborto es legal desde 2017 solo bajo tres causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

“Nosotros planteamos en campaña que nos íbamos a enfocar en un gobierno de emergencia: temas de economía, seguridad, social, que no íbamos a impulsar medidas que generaran una tensión”, explicó.

El líder ultraconservador añadió que “en otros países, (escuchar) el latido del corazón es voluntario. La diferencia de la moción parlamentaria en Chile es que se puso como obligatoria”.

Esta iniciativa legal ya fue adoptada en 2022 en Hungría, durante el mandato de Viktor Orbán, o en la región española de Castilla y León, donde gobierna una coalición de los partidos Vox y PP.

La reacción del jefe de Estado llega una semana después que la ministra de Salud, May Chomali, manifestara que “científicamente no hay sentido que la mujer vaya a cambiar de decisión”, con respecto al procedimiento de aborto tras escuchar los latidos fetales.

El proyecto denominado “Escucha su corazón” busca modificar el Código Sanitario para que, cuando una mujer solicite abortar, sea informada sobre si existe actividad cardíaca detectable en el feto y se le “ofrezca” escuchar el latido, y si la mujer rechaza el ofrecimiento, el médico deberá negarse a practicar el procedimiento.

La propuesta fue presentada en julio pasado por un grupo de parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL) y del Partido Republicano (PR).

Inmediatamente generó cuestionamientos y observaciones, incluso desde partidos de la derecha conservadora, mientras que cientos de mujeres se manifestaron en Santiago y casi 30 ciudades de Chile en su rechazo bajo lemas como “Escucha mi corazón”, “Escucha mi decisión”.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, coincidió con el mandatario en que “es un debate que se debe concentrar en el Congreso, sin que el gobierno ingrese a la discusión”.

“No bajaremos los brazos, vamos a seguir dando la lucha, la batalla, hasta levantar todo lo que derrumbó el gobierno del expresidente Gabriel Boric”, aseguró el diputado del PNL Cristóbal Urruticoechea, quien acusa al líder progresista de “destrucción ideológica”.

“Cuándo es el tiempo de nosotros para poder poner encima de la mesa los temas valóricos. La defensa de la vida inocente no tiene tiempo. Yo esperaba más del presidente”, acusó la diputada del PNL, Paulina Muñoz.