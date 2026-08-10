Exportaciones de cobre: China concentra más del 40% en el primer semestre seguido de EE.UU. con 16,8%

Chile exportó US$ 34.457,4 millones en cobre entre enero y junio de 2026, de los cuales China concentró US$ 15.057,9 millones, equivalentes a 43,7% del total, según las cifras de exportación por país de destino publicadas por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El gigante asiático se mantiene así, por amplio margen, como el principal comprador del cobre chileno.

China concentra el 44,5% del volumen físico exportado

En volumen físico, la concentración en China es aún mayor. Del total de 2.754,6 miles de toneladas métricas de cobre fino embarcadas por Chile en el semestre, 1.224,5 miles de toneladas tuvieron como destino China, una participación de 44,5%.

Esa cifra incluye 97,9 miles de toneladas de cobre refinado, 54,9 miles de toneladas de blíster y 1.071,7 miles de toneladas de graneles, categoría que agrupa concentrados, cementos y cobre secundario.

El continente asiático en su conjunto absorbió 69,0% del valor exportado por Chile en el semestre, equivalente a US$ 23.788,0 millones, y 69,7% del volumen físico.

Detrás de China, los principales compradores asiáticos fueron Japón, con US$ 4.409,2 millones (12,8% del total), y Corea del Sur, con US$ 2.362,7 millones (6,9%). India les siguió con US$ 1.676,9 millones, un 4,9% del total exportado.

Estados Unidos es el segundo comprador con US$ 5.793 millones

Por su parte, Estados Unidos se ubicó como el segundo comprador individual de cobre chileno, con US$ 5.793,1 millones en el semestre, una participación de 16,8% del valor total exportado, muy por debajo de la de China pese a seguir siendo un destino relevante.

En volumen, Estados Unidos recibió 451,3 miles de toneladas de cobre fino, un 16,4% del total, prácticamente en su totalidad como cobre refinado.

El continente americano en su conjunto representó 21,5% del valor exportado por Chile, con US$ 7.392,8 millones, mientras que Brasil se ubicó como el segundo comprador de la región, con US$ 1.260,7 millones, equivalentes a 3,7% del total.

Europa concentra el 9,5% con Alemania a la cabeza

Europa, por su parte, concentró 9,5% de las exportaciones de cobre chileno tanto en valor como en volumen, con US$ 3.276,5 millones y 260,4 miles de toneladas en el semestre. Alemania lideró las compras europeas con US$ 679,8 millones, seguida de España, con US$ 658,6 millones.

Los graneles representan el 64% de las exportaciones totales

Del total exportado por Chile en el semestre, US$ 10.436,4 millones correspondieron a cobre refinado, US$ 1.985,5 millones a blíster, y US$ 22.035,5 millones a la categoría de graneles, que agrupa concentrados, cementos y cobre secundario.

Esta última categoría, que representó 64% del valor total exportado, estuvo especialmente concentrada en Asia, donde China por sí sola recibió US$ 13.102,1 millones en graneles durante el semestre.

La concentración de las exportaciones chilenas de cobre en China se produce en un contexto en que el precio del metal ha marcado máximos históricos en las últimas semanas, impulsado en parte por la mayor demanda de Estados Unidos ante la incertidumbre sobre un eventual arancel al cobre refinado, factor que ha llevado a que se incentiven los envíos de cobre hacia ese país en los últimos meses.