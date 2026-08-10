Gobierno de Chile expresa su solidaridad con Colombia tras terremoto y ofrece ayuda ante la emergencia

Este lunes, el Gobierno de Chile expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Colombia luego del terremoto registrado durante la mañana.

Según las últimas cifras oficiales, el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte del país deja una cifra parcial de 111 fallecidos, además de 87 heridos y 1.575 viviendas dañadas.

Gobierno ofrece ayuda

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno chileno manifestó sus condolencias a las familias de las víctimas y sus deseos de recuperación para quienes resultaron lesionados producto de la emergencia.

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se encuentra monitoreando la situación de los ciudadanos chilenos que se encuentran en Colombia, en medio de las labores de emergencia desplegadas tras el movimiento telúrico.

Asimismo, manifestaron su disposición a colaborar con las autoridades colombianas, en caso de que así lo estimen necesario, para contribuir a las labores de respuesta frente a esta emergencia”