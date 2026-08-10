Petróleo sube por segunda semana consecutiva y se acerca a los US$ 90 en medio de tensión entre EE.UU. e Irán

El precio del petróleo subió con fuerza hacia la tarde de este lunes: los futuros del crudo WTI para entrega en septiembre avanzaron 4,99% hasta los US$ 82,08 por barril, mientras que los futuros del Brent para entrega en octubre subieron 4,84%, hasta US$ 87,59 por barril.

El repunte se dio en medio de una nueva ola de incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, la vía marítima por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Irán endurece las condiciones pese a estar en etapas finales de negociación con Omán

Esta alza se profundizó luego de que Irán endureciera las condiciones para permitir el paso de buques por el estrecho, pese a que Teherán y Omán se encuentran en las etapas finales de negociación para acordar nuevas rutas de navegación.

En ese sentido, Irán ha insistido en que Estados Unidos debe cumplir una serie de exigencias adicionales antes de que la vía marítima pueda reabrirse con normalidad.

Ataque de los hutíes contra refinería de Aramco en Arabia Saudita

A la tensión se sumó un ataque de los hutíes, grupo alineado con Irán, contra una refinería de Saudi Aramco en la ciudad de Jazan, en Arabia Saudita, ocurrido durante el fin de semana.

El hecho reavivó los temores del mercado sobre la seguridad del suministro petrolero en Medio Oriente, en momentos en que la navegación por Ormuz permanece reducida.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Saavedra, argumentó que la falta de noticias de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la demora en la apertura del estrecho de Ormuz están poniendo una presión alcista al precio.

“Si bien Irán ha comentado varias veces que las negociaciones con Omán están avanzando para reabrir el estrecho, la demora de un acuerdo definitivo está generando una presión alcista para el precio. Mientras el estrecho continúe cerrado, es difícil que veamos caídas del precio por debajo de los 74 dólares por barril”, sostuvo.

“El mercado seguirá atento a cualquier anuncio oficial sobre las negociaciones en Medio Oriente. Una confirmación de avances concretos hacia la reapertura del estrecho de Ormuz podría extender las caídas del crudo, mientras que un deterioro en las conversaciones o una nueva escalada del conflicto volverían a impulsar los precios al alza, reactivando la prima de riesgo geopolítico“, cerró.

Por su parte, Emanoelle Santos, analista de mercados XTB, afirmó que el avance del Brent refleja que el mercado está volviendo a incorporar una prima geopolítica más alta, porque las negociaciones entre Estados Unidos e Irán dejaron de parecer cercanas a una resolución y ahora enfrentan exigencias de compensación, levantamiento del bloqueo y condiciones sobre la reapertura de Ormuz difíciles de conciliar.

“Mientras no exista un acuerdo que garantice tránsito estable y reduzca efectivamente las hostilidades, el petróleo debería seguir mostrando una elevada sensibilidad a cada señal política, con espacio para volver hacia US$ 90 o más si las conversaciones se deterioran, mientras una reapertura creíble de Ormuz podría retirar rápidamente parte de esta prima”, puntualizó.

Seis sesiones consecutivas al alza, aún por debajo de los máximos de julio

Con el repunte de este lunes, el WTI y el Brent acumulan seis sesiones consecutivas al alza desde el 5 de agosto, aunque ambos crudos se mantienen por debajo de sus máximos del último mes, alcanzados el 23 de julio, cuando el WTI llegó a cotizar en US$ 87,01 y el Brent en US$ 94,26 por barril.