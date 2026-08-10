Terremoto de magnitud 7,4 deja al menos 111 muertos en Colombia: 61 edificios colapsaron

(EFE-CNN Chile) Al menos 111 personas murieron y otras 87 resultaron heridas producto del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia y provocó graves daños en distintas zonas del país.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, entregó durante la jornada un primer balance oficial de la emergencia, advirtiendo que se trata de cifras parciales mientras continúan las labores de búsqueda y evaluación de daños.

“A las 12:30 teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados”, informó el mandatario desde Bogotá.

Más de 1.500 viviendas afectadas

De acuerdo con el balance presidencial, el terremoto dejó daños de distinta consideración en al menos cinco departamentos colombianos.

Además de los 61 edificios que colapsaron, otras 1.575 viviendas sufrieron daños y 37 quedaron completamente destruidas.

La infraestructura pública también fue afectada: al menos 18 centros de salud y 52 establecimientos educacionales presentan daños producto del movimiento telúrico.