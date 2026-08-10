Los impactantes videos que dejó el terremoto en Colombia: Se derrumbaron edificios por la fuerza del sismo

Un fuerte terremoto remeció Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto. Según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), el sismo registró una magnitud de 7,4 y se localizó 5 km al este de San José del Palmar.
Del mismo modo, el Servicio Geológico Colombiano reportó que el terremoto ocurrió a las 07:34 hora local, magnitud 7.4, con una profundidad de 96 km en San José del Palmar, en el Departamento de Chocó.
El terremoto se sintió en lugares como Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Medellín y Pereira, junto a otras ciudades del centro y el oeste del país.
Fue precisamente Pereira uno de los municipios más dañados por el movimiento telúrico, lo que fue difundido a través de varios videos publicados en redes sociales por las personas que sintieron el terremoto.
Algunos registros mostraron los daños provocados en la vía pública, como a edificios de departamentos y a una iglesia.
Así se sintió en Pereira. #Temblor pic.twitter.com/S7Eqdb4pLO
— Susana De León (@Susanadeleonc) August 10, 2026
Otros videos fueron grabados, por ejemplo, al interior del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, cuya estructura resultó fuertemente dañada por el hecho.
#Nación Así quedó el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira luego del terremoto de 7.4 de este lunes 10 de agosto de 2026.https://t.co/QVaHJnrkkv pic.twitter.com/FdR5W7fOD2
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2026
Eternos minutos de terror en el aeropuerto de Pereira.
Dios santo . pic.twitter.com/ET1rjMzPvC
— DoñaPily (@dona_pily2) August 10, 2026
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