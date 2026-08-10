Estados Unidos levanta sanción contra exministro Juan Carlos Muñoz: Le habían revocado la visa por negociación de cable submarino con China

El Gobierno de Estados Unidos devolvió el documento de viaje al exministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, dejando sin efecto la sanción administrativa impuesta en febrero pasado.

Según lo informado por The Clinic, la determinación de Washington pone fin a la restricción que pesaba sobre la exautoridad chilena tras las gestiones impulsadas por el Gobierno para concretar el denominado “cable chino“, iniciativa de fibra óptica submarina orientada a conectar a Sudamérica con Asia.

La restricción aplicada en su momento a Muñoz y a otros dos altos funcionarios fue argumentada por la administración estadounidense bajo la premisa de que la alianza digital con China comprometía la infraestructura crítica y la seguridad del hemisferio.

Ante la sanción, el exsecretario de Estado lamentó la medida señalando que “es un país al cual le tenemos mucho afecto”, motivado por su formación profesional y el vínculo de su hija, quien reside en ese territorio por motivos académicos.

Con la devolución del visado se da por cerrada la controversia con el exsecretario de Estado, quien no tiene previsto viajar a territorio norteamericano en el corto plazo.