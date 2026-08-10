Línea 1 del Metro registra problemas de frecuencia tras tres incidentes durante hora punta

Pasajeros de la Línea 1 del Metro de Santiago reportaron problemas de frecuencia y alta congestión durante la hora punta de este lunes, luego de una serie de incidentes registrados durante la mañana.

Hasta el momento no se han informado estaciones cerradas ni tramos suspendidos, aunque al menos tres situaciones han afectado la regularidad del servicio.

Según informó Metro de Santiago, uno de los primeros inconvenientes se produjo en la estación El Golf, donde se activó el freno de emergencia debido a un pasajero con problemas de salud.

Posteriormente, un tren debió continuar su recorrido sin prestar servicio desde la estación Unión Latinoamericana.

Más tarde se registró una nueva activación del freno de emergencia, esta vez en Universidad de Chile, nuevamente producto de un pasajero que presentó problemas de salud.

Pasajeros reportan demoras y estaciones congestionadas

La sucesión de incidentes generó acumulación de usuarios en distintas estaciones de la Línea 1, tanto en los andenes como en los accesos.

Pasajeros también han reportado mayores tiempos de espera y momentos en que los trenes permanecen detenidos en los túneles antes de continuar su recorrido.

El servicio se mantiene operativo, aunque con problemas de frecuencia durante la hora punta matinal.