“El Gobierno de Chile podría aprobar un plan catastrófico”: La advertencia de Leonardo DiCaprio por proyecto que pondría en riesgo a ranita del Pehuenche

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio usó sus redes sociales para llamar a proteger a la ranita del Pehuenche (Alsodes pehuenche) ante la eventual aprobación del proyecto de interconexión eléctrica Los Cóndores–Río Diamante en la cordillera del Alto Maule, en Chile.

La iniciativa de Enel Generación Chile busca construir una línea de transmisión hacia Argentina, la cual, según el actor, pone en riesgo crítico de extinción a los menos de 1.000 ejemplares salvajes que habitan exclusivamente en el Valle del Pehuenche.

La publicación del estadounidense apunta a la próxima evaluación ambiental de la obra y exige modificar su trazado hacia una zona sin impacto directo.

A través de un post en su cuenta de Instragram, aseguró que “el gobierno chileno podría aprobar el lunes un plan catastrófico que destruya el corazón de su único hábitat conocido”.

Asimismo, precisó que las agrupaciones ecologistas no buscan frenar el trazado energético, sino reubicar la infraestructura para resguardar los arroyos cordilleranos que sostienen la biodiversidad y los recursos hídricos de la zona.