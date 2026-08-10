Chile entra al top 15 mundial de países con mayor alza en el precio de las viviendas

Chile se ubicó entre los 15 mercados con mayor aumento en el precio de las viviendas a nivel mundial durante el primer trimestre de 2026, pese a que el crecimiento global del sector inmobiliario mostró una desaceleración.

De acuerdo con el índice elaborado por la consultora internacional Knight Frank, que compara la evolución de los valores residenciales en 55 países y territorios, Chile ocupó el puesto 15 con un alza nominal anual de 9,1%.

Una vez descontado el efecto de la inflación, el incremento real de los precios de las viviendas en el país alcanzó un 5,5%.

El desempeño chileno contrasta con la moderación observada a nivel internacional. El crecimiento anual medio ponderado de los precios residenciales alcanzó apenas un 1,4% durante el primer trimestre, su menor nivel desde el tercer trimestre de 2024.

Durante 2025, en cambio, el avance anual se había mantenido en torno al 2%.

Sin embargo, la consultora advirtió que la desaceleración no implica una caída generalizada de los valores: el 91% de los mercados analizados registró aumentos nominales en doce meses, frente al 87% observado al cierre de 2025.

Turquía encabezó la clasificación con un incremento nominal de 26,2%, aunque al descontar la inflación anotó una caída real de 3,5%. Le siguieron Hungría, con 21,4%, además de Macedonia del Norte, Portugal y Croacia, todos con aumentos superiores al 16%.

En el extremo contrario, China continental registró una baja anual de 6,3%, mientras Canadá retrocedió 5%.

Inflación sigue presionando el mercado inmobiliario

Pese al aumento nominal observado en buena parte de los países, el índice mundial ajustado por inflación cayó 1,7% interanual durante el primer trimestre.

Knight Frank sostuvo que la evolución futura dependerá de cuánto logre la reducción de las tasas de interés estimular nuevamente la demanda por viviendas.

“La próxima fase dependerá de si la reducción de los costos de financiación logra reactivar la demanda sin que vuelvan a surgir problemas de asequibilidad”, señaló Liam Bailey, director global de investigación de la consultora.

El resultado se conoce mientras en Chile avanzan modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones impulsadas por el Ministerio de Vivienda.

Según las estimaciones del Ejecutivo consignadas junto al proceso, los cambios normativos podrían generar una reducción de entre 10% y 15% en el precio real de las viviendas nuevas.