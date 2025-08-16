Tras fuga de reos: Gobierno establece plan de urgencia para resguardar seguridad de cárceles

En total fueron 3 reos los que lograron escapar del recinto penal, quienes recibieron ayuda del exterior para lograr escabullir los controles de Gendarmería.

Una serie de medidas de urgencia decidió adoptar el gobierno tras una cinematográfica fuga desde la Cárcel de Valparaíso.

Frente a este hecho, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, informó que se implementaron 17 medidas para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir.

“Estas medidas son medidas que se van a implementar hoy mismo, medidas que incluso ya se están implementando y medidas que, como les decía, busca fortalecer el plan de seguridad penitenciaria que se estaba implementando en nuestros establecimientos penales”, indicó Gajardo.

Entre las principales están la revisión perimetral de todos los recintos carcelarios, los cuales deberán ejecutarse por Gendarmería en un plazo de 24 horas.

Además, en un plazo de 72 horas, se deberá realizar una verificación exhaustiva de clasificación y segmentación de la población penal. Y en 48 horas, presentar un informe con gendarmes en labores administrativas.

Además, según el secretario de Estado, habrá un refuerzo de seguridad externo en todos los recintos penitenciarios de Chile.

“No hay sistema penitenciario en el mundo que no tenga incidentes, ninguno. Lo importante es que estos incidentes sean los menos posibles. Y usted puede ver en esta gráfica que nuestro sistema penitenciario ha mejorado los índices, a pesar de la sobrepoblación que tenemos”, cerró Gajardo.