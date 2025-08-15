Gendarmería confirma que tres reos se fugaron de la cárcel de Valparaíso: Recibieron ayuda exterior

Desde la institución señalaron que ya se dio cuenta al Ministerio Público y se coordinó con las policías para la recaptura.

La mañana de este viernes, Gendarmería confirmó la fuga de tres reos desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso.

¿Qué dijeron desde Gendarmería por la fuga de reos?

En un comunicado, la institución informó que el hecho ocurrió durante la madrugada, cuando tres hombres privados de libertad escaparon del recinto con “ayuda desde el exterior”.

Detallaron que el escape se concretó mientras la población penal estaba horario de encierro, ocasión en la cual personal apostado en un puesto de vigilancia “alerta que internos estarían ejecutando una fuga”

“Se constituyó personal de servicio de manera inmediata en el lugar, momento en el que se percatan de la presencia de un cable de acero, mediante el cual concretaron su huida”, agregaron en la misiva.

Aseguraron que “inmediatamente” se activaron los protocolos establecidos, procediendo a realizar un censo a la población penal. En paralelo, se dio cuenta al Ministerio Público y se coordinó con las policías para la recaptura.

Finalmente, Gendarmería anunció la ejecución de un sumario administrativo para “determinar eventuales responsabilidades y contribuir con el esclarecimiento de los hechos”.