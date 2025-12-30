Tras duras declaraciones: Presidente Boric recibirá cartas credenciales del embajador de EE. UU. en Chile, Brandon Judd

En su llegada a Chile en noviembre, Brandon Judd habló sobre el contexto electoral y también se quejó por la tardanza en la entrega de sus cartas credenciales.

Para las 16:00 horas de este martes está programado que el presidente Gabriel Boric reciba las Cartas Credenciales de los embajadores de Israel, Panamá, Japón, Cuba y Estados Unidos.

El mandatario recibirá en el Palacio de La Moneda al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien asumió con críticas a la actual administración.

A mediados de noviembre, Judd ofreció su primera conferencia con medios locales, analizando el escenario que se vive en el país, en el marco de las relaciones económicas entre ambos países.

Cabe recalcar que el nuevo embajador no es diplomático de carrera y tiene experiencia como agente de la Patrulla Fronteriza.

En esa línea, apuntó a las críticas que el presidente ha hecho a Donald Trump respecto al cambio climático, señalando que su país está a la vanguardia en el manejo de problemas medioambientales y que escuchar los dichos de Boric fue decepcionante.

Por otro lado, declaró: “Hemos contactado al presidente en varias ocasiones para hacerle saber. Estoy preparado para presentar mis credenciales, él no nos ha dado una fecha. Se rehúsa a contestar el teléfono al secretario (Marco) Rubio, eso es decepcionante”.

“Así que estoy listo para presentar mis credenciales. No puedo hacerlo hasta que él me diga que está disponible”, agregó en esa oportunidad.

Incluso, y en medio del contexto electoral por el que pasaba Chile en ese momento (elecciones presidenciales), el embajador comentó que para Estados Unidos será más fácil trabajar con un Gobierno que sea afín ideológicamente. De todos modos, subrayó que serán los chilenos quienes tomen esa decisión.

“Trabajaremos con cualquier presidente que el pueblo chileno elija. Lo haremos. Pero ciertamente habrá un Gobierno con el que será más fácil trabajar, habrá un Gobierno que nosotros creemos que será mejor para los chilenos, mejor para combatir el crimen, mejor en negocios. Ciertamente creemos eso”, afirmó.

“Hay gobiernos que están ideológicamente en línea con nosotros y con ellos será más fácil trabajar. Pero una vez más: esa no es mi decisión, es de los chilenos. Y estoy esperando a ver qué deciden”,

La situación escaló e incluso el canciller Alberto Van Klaveren confirmó que se enviaría una nota de protesta: “Nos parece que las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos son inapropiadas y desafortunadas. Creemos que, además, sus expresiones respecto del proceso político nacional representan una intervención en asuntos internos de nuestro país y así se lo hemos hecho ver a través de esta nota de protesta”.