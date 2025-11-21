Van Klaveren confirma nota de protesta tras dichos de embajador de EE. UU.: “Representan una intervención en asuntos internos”

El nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, dijo que "ciertamente habrá un Gobierno con el que será más fácil trabajar, habrá un Gobierno que nosotros creemos que será mejor para los chilenos, mejor para combatir el crimen, mejor en negocios".

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó que el presidente Gabriel Boric ordenó la entrega de una nota de protesta tras las críticas del nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, hacia el mandatario.

En una conferencia de prensa, Judd apuntó a las críticas que el mandatario ha hecho a Donald Trump respecto al cambio climático, señalando que su país está a la vanguardia en el manejo de problemas medioambientales y que escuchar los dichos de Boric fue decepcionante.

Por otro lado, declaró: “Hemos contactado al presidente en varias ocasiones para hacerle saber. Estoy preparado para presentar mis credenciales, él no nos ha dado una fecha. Se rehúsa a contestar el teléfono al secretario (Marco) Rubio, eso es decepcionante”.

“Esta mañana, de acuerdo a instrucciones del Presidente de la República, la Cancillería entregó una nota de protesta por el tenor de estas declaraciones al encargado de negocios de los Estados Unidos, como corresponde desde el punto de vista formal”, comunicó el canciller.

En esa línea, afirmó: “Nos parece que las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos son inapropiadas y desafortunadas. Creemos que, además, sus expresiones respecto del proceso político nacional representan una intervención en asuntos internos de nuestro país y así se lo hemos hecho ver a través de esta nota de protesta”.

Esto, en respuesta a que el embajador de EE. UU. dijo: “Trabajaremos con cualquier presidente que el pueblo chileno elija. Lo haremos. Pero ciertamente habrá un Gobierno con el que será más fácil trabajar, habrá un Gobierno que nosotros creemos que será mejor para los chilenos, mejor para combatir el crimen, mejor en negocios. Ciertamente creemos eso”.

De ese modo, Van Klaveren apuntó a que Chile ve a Estados Unidos “como un país amigo y nos interesa mantener la mejor relación posible con Estados Unidos, obviamente desde el punto de vista del respeto mutuo y la dignidad regional. Desde ese punto de vista, creemos que esas declaraciones no contribuyen a una relación constructiva con Estados Unidos a la que todos aspiramos. Fuera de eso, obviamente se mantienen relaciones normales con Estados Unidos y esperamos avanzar en las distintas áreas en que estamos trabajando”.

La autoridad también tuvo palabras para la queja de Judd respecto a que aún no presenta sus cartas credenciales ante el presidente Boric.

“El proceso de presentación de credenciales representa una práctica normal, todos los países tienen un plazo para la presentación de credenciales y hay países que por ejemplo contemplan ceremonias dos o tres veces al año”, aclaró, añadiendo que “en el caso de Estados Unidos, el embajador llegó hace muy poco, el plazo de espera es un plazo muy normal. De hecho, hay embajadores que están esperando hace más tiempo la presentación de sus credenciales, como son el embajador de Cuba, el embajador de Japón, el embajador de Israel, el embajador de Panamá”.

“Son casos absolutamente normales y obviamente el presidente recibirá cuando pueda a los nuevos embajadores y hará las ceremonias respectivas de presentación. Es parte de la normalidad, obviamente no hacemos excepciones. Se sigue un orden cronológico como corresponde”, concluyó.