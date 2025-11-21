Embajador de EE. UU. asume con críticas al presidente Boric y dice que “habrá un Gobierno con el que será más fácil trabajar”

El embajador Brandon Judd explicó que no ha mostrado sus cartas credenciales al mandatario porque "él no nos ha dado una fecha. Se rehúsa a contestar el teléfono al secretario (Marco) Rubio, eso es decepcionante".

El nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, realizó su primera conferencia con medios locales, analizando el escenario que se vive en el país, en el marco de las relaciones económicas entre ambos países.

Judd, que aún no ha entregado sus cartas credenciales al presidente Gabriel Boric, dijo que el objetivo principal en la misión diplomática es hacer de Chile un país seguro, fuerte y próspero a través de la economía.

Cabe recalcar que el nuevo embajador no es diplomático de carrera y tiene experiencia como agente de la Patrulla Fronteriza.

En esa línea, apuntó a las críticas que el mandatario ha hecho a Donald Trump respecto al cambio climático, señalando que su país está a la vanguardia en el manejo de problemas medioambientales y que escuchar los dichos de Boric fue decepcionante.

Por otro lado, declaró: “Hemos contactado al presidente en varias ocasiones para hacerle saber. Estoy preparado para presentar mis credenciales, él no nos ha dado una fecha. Se rehúsa a contestar el teléfono al secretario (Marco) Rubio, eso es decepcionante”.

“Así que estoy listo para presentar mis credenciales. No puedo hacerlo hasta que él me diga que está disponible”, agregó.

Por otro lado, y en medio del contexto electoral por el que pasa Chile, el embajador comentó que para Estados Unidos será más fácil trabajar con un Gobierno que sea afín ideológicamente. De todos modos, subrayó que serán los chilenos quienes tomen esa decisión.

“Trabajaremos con cualquier presidente que el pueblo chileno elija. Lo haremos. Pero ciertamente habrá un Gobierno con el que será más fácil trabajar, habrá un Gobierno que nosotros creemos que será mejor para los chilenos, mejor para combatir el crimen, mejor en negocios. Ciertamente creemos eso”, afirmó.

“Hay gobiernos que están ideológicamente en línea con nosotros y con ellos será más fácil trabajar. Pero una vez más: esa no es mi decisión, es de los chilenos. Y estoy esperando a ver qué deciden”, concluyó.