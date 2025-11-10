Llegó al país Brandon Judd, nuevo embajador de Estados Unidos en Chile: ¿Quién es?

Judd tiene experiencia en "seguridad fronteriza e inmigración ilegal", informó la Embajada.

Esta jornada llegó al país Brandon Judd, el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile.

El nuevo embajador, que fue designado por el presidente Donald Trump y confirmado por el Senado de EE. UU. en octubre pasado, arriba a Chile “con el compromiso de fortalecer las relaciones diplomáticas de 200 años entre Estados Unidos y Chile”.

Entre sus principales funciones se encuentran “promover la seguridad, fortaleza y prosperidad, con énfasis en la colaboración para frenar la inmigración ilegal, combatir las organizaciones criminales transnacionales, fortalecer la seguridad fronteriza e impulsar el comercio y la inversión”.

¿Quién es Brandon Judd, nuevo embajador de Estados Unidos en Chile?

Brandon Judd “es un experto reconocido y respetado en seguridad fronteriza e inmigración ilegal”, señalan desde la Embajada.

Se desempeñó como agente de la Patrulla Fronteriza entre septiembre de 1997 y abril de 2023. Y entre marzo de 2013 y mayo de 2024 fue presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza.

Entre sus funciones estaba la “protección de las fronteras de Estados Unidos”.

En su cargo, Judd “veló por los intereses de todos los agentes de la Patrulla Fronteriza en todo el país y desarrolló políticas, programas y operaciones para asegurar la frontera. Asimismo, asesoró a administraciones, legisladores y al pueblo estadounidense sobre todas las situaciones relacionadas con la seguridad fronteriza y asuntos de interés público”.

“El Sr. Judd es un comunicador sumamente eficaz. Sus posturas sobre seguridad fronteriza han sido difundidas por todos los medios de comunicación. Ha testificado ante el Congreso de Estados Unidos en 19 ocasiones como perito en seguridad fronteriza y es consultado frecuentemente en privado por legisladores en el Capitolio”, destacó la Embajada.

Junto con ello, fue invitado por el presidente Trump a participar junto a él en “varias mesas redondas y conferencias de prensa para debatir medidas que garanticen la seguridad fronteriza. También ha escrito numerosos artículos de opinión sobre seguridad fronteriza, publicados en diversos medios”.

“Su liderazgo comprometido, su amplio conocimiento en temas de seguridad, sus excelentes habilidades comunicativas y sus valiosas contribuciones a diferentes administraciones, legisladores y al público lo cualifican para desempeñarse como embajador en Chile”, indicó el organismo.